Calciomercato Sampdoria: sondaggi in corso per Quinones

Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati lavorano per Quinones, attaccante colombiano dell’Atlas: c’è la concorrenza del Torino

Spunta un nome nuovo per l’attacco della Sampdoria. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club blucerchiato avrebbe effettuato un sondaggio per Julian Quinones, attaccante in forza ai messicani dell’Atlas.

Il colombiano classe ’97 – che piace molto a diverse club olandesi – sarebbe seguito anche dal Torino. Nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori sviluppi, anche se l’eventuale approdo in blucerchiato di Quinones complicherebbe la questione legata agli slot per gli extracomunitari.

