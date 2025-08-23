Calciomercato Sassuolo: Laurentié al Besiktas? La richiesta neroverde per lasciare andare l’esterno offensivo francese

Il futuro di Armand Laurienté al Sassuolo sembra sempre più lontano dall’Italia. L’esterno offensivo francese, da tempo nel mirino del Besiktas, è al centro di una trattativa che si sta intensificando. Il club turco ha rotto gli indugi e ha presentato una prima offerta ufficiale, sia al club emiliano che al giocatore.

Secondo le indiscrezioni, l’offerta per il cartellino di Laurienté si aggira intorno ai 17 milioni di euro, mentre al giocatore è stato proposto un ingaggio di 2,5 milioni a stagione. L’intesa con il calciatore è stata immediata, tanto che Laurienté ha già iniziato a informarsi concretamente sulla vita a Istanbul, un segnale chiaro della sua volontà di trasferirsi in Turchia.

Tuttavia, il vero ostacolo rimane l’accordo tra le due società. Il Sassuolo, infatti, non ha intenzione di scendere dalla sua valutazione iniziale di 20 milioni di euro. Questa cifra era stata già accettata dal Sunderland all’inizio del mercato, ma la trattativa non si era concretizzata per altre ragioni.

La differenza tra l’offerta del Besiktas e la richiesta del Sassuolo è di soli 3 milioni di euro, un divario che potrebbe essere colmato nei prossimi giorni. L’affare, che sembrava bloccato, potrebbe sbloccarsi presto, permettendo al Besiktas di rinforzare il suo attacco con un giocatore di talento e al Sassuolo di realizzare una buona plusvalenza.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il club turco rilancerà o se il Sassuolo si ammorbidirà sulla sua richiesta. L’uscita di Laurienté sembra ormai un’ipotesi molto concreta, e la sua destinazione più probabile è proprio Istanbul.