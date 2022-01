Calciomercato Sassuolo, obiettivo Moro: l’agente a Padova per trattare

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Sassuolo: i neroverdi vogliono Moro per l’attacco, l’agente del calciatore è a Padova per trattare

Il Sassuolo è pronto a rompere gli indugi per assicurarsi il giovane Moro, attaccante del Padova in prestito al Catania, che in questa stagione ha segnato 18 gol in 17 presenze in Serie C. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’agente dell’attaccante ha avuto ieri un incontro con il club veneto per mettere sul tavolo l’offerta dei neroverdi che lo vogliono come erede di Scamacca.

Il ragazzo sogna la Serie A, ma il Padova, che lo valuta circa 2,5 milioni di euro, non ha fretta. Un’offerta ufficiale ancora non c’è stata e per smuovere il club proprietario del cartellino, i neroverdi dovranno presto bussare alla porta per non lasciarsi scappare l’occasione.