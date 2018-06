Acerbi-Lazio, fumata bianca vicina: le cifre

Francesco Acerbi-Lazio, i biancocelesti puntano sul trentenne per sostituire Stefan de Vrij: Igli Tare pronto ad arrivare a 9 milioni di euro

Dato l’addio a Stefan de Vrij, la Lazio è al lavoro per individuare il sostituto ideale. Il direttore sportivo Igli Tare ha messo nel mirino Francesco Acerbi e la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sono giorni decisivi per la trattativa tra biancocelesti e Sassuolo. Il difensore, accostato anche all’Inter, ha già dato il suo via libera: Acerbi-Lazio, ci siamo…

Oltre a Wesley, la Lazio ha intenzione di regalare al tecnico Simone Inzaghi l’ex Milan e Chievo Verona ma bisogna far quadrare le cifre con il Sassuolo: i neroverdi chiedono 13-15 milioni di euro, Claudio Lotito valuta il centrale 6-7 milioni. L’intesa potrebbe giungere attorno ai 9 milioni di euro, cifra che il club capitolino non ha intenzione di superare. Non è da escludere l’inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica: circolano i nomi di Cataldi e Palombi.