Calciomercato Serie A, l’agente Giuseppe Riso PROTAGONISTA di questa estate ricca di TRATTATIVE

Calciomercato Serie A, protagonista di questo primo avvio il procuratore Giuseppe Riso. Dinamismo ed equilibrio in ogni trattativa

Calciomercato estivo. Un contesto dove le voci, i trasferimenti e anche qualche sogno per i tifosi prende forma. Si parla tanto delle squadre e dei diretti interessati, ma nel mezzo ovviamente il lavoro di intermediari e procuratori: parte decisiva in ogni singola trattativa di mercato.

In Serie A colui che è attualmente al centro di tale scenario è sicuramente l’agente Giuseppe Riso: procuratore dei giocatori italiani più forti e promettenti sul territorio (da Cristante a Mancini, dal capitano del Torino Buongiorno ai due perni dell’Inter Carlos Augusto a Frattesi, fino ad arrivare ai giovani dei migliori vivai come Camarda e Diao).

Le trattative che hanno visto lo stesso Riso scendere in campo sono sicuramente quelle che hanno portato Grosso al Sassuolo e Palladino alla corte della Fiorentina. Oltre alla tanto citata trattativa Buongiorno (dove nel mezzo ci sono molte big di Serie A e di Premier League), dall’altra c’è anche l’operazione Camarda che farà molto parlare di sé. Si prospetta un calciomercato coi fiocchi aprendo le porte ad un contesto calcistico molto interessante.

Menzione d’onore, ma non meno importante, quella per Paolo Busardò. Cardine di quella che sarà la trattativa per portare Fonseca al Milan essendo attivo nelle operazioni degli allenatori, dove c’è da sottolineare il passaggio di Alessio Dionisi al Palermo. Ovviamente non manca dedizione neanche per i calciatori dove, l’esterno del Torino Bellanova, potrebbe passare alla corte della Roma grazie proprio allo stesso Busardò.