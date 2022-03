Calciomercato, interesse dell’Inter su Makengo: i dettagli

L’Inter guarda in casa dell’Udinese per rinforzare il proprio centrocampo e avrebbe messo nel mirino Jean-Victor Makengo.

Come riportato da FcInterNews, al momento non c’è nessuna trattativa in corso ma gli osservatori dell’Inter avrebbero visionato il giocatore in alcune occasioni.