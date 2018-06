Maksimovic torna al Napoli, è ufficiale: niente riscatto Spartak

Lo Spartak Mosca ha deciso di non riscattare Nikola Maksimovic, è ufficiale: il centrale torna al Napoli

E’ terminata dopo appena un anno l’avventura di Nikola Maksimovic allo Spartak Mosca. Dodici mesi fa il club russo ha acquistato il centrale difensivo dal Napoli in prestito con diritto di riscatto, ma non sarà esercitata la clausola: è ufficiale, il classe 1991 farà ritorno in azzurro.

Appena dieci presenze tra campionato e Champions League per il serbo, che non ha pienamente convinto Massimo Carrera. Difficilmente l’ex Torino resterà alla corte di Carlo Ancelotti: diversi club sono sulle sue tracce e non è da escludere una nuova cessione nel corso delle prossime settimane.