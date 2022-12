Calciomercato Spezia, gennaio il mese di Kiwior

Calciomercato Spezia: gennaio sarà un mese decisivo per cercare di trattenere Kiwior o venderlo al miglior prezzo

Il mese di gennaio si rivelerà decisivo anche per Jakub Kiwior dello Spezia. Il difensore polacco, che non ha sfigurato nemmeno al Mondiale, è finito nel mirino dei maggiori club di Serie A.

Juventus, Napoli, Milan e Roma sono i club italiani che lo seguono, mentre all’estero piace in Premier League e anche al Borussia Dortmund. Per lui gli spezzini, come riportato dal Corriere della Sera, chiedono almeno 20 milioni di euro.