Calciomercato Spezia: giallo Maggiore, il Torino si defila e ora?

Calciomercato Spezia, il Torino si tira indietro per l’acquisto di Maggiore e ora i liguri rischiano di perderlo l’anno prossimo a zero

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Giulio Maggiore dallo Spezia al Torino, ma secondo quanto riportato dalla Nazione, i granata si sono tirati indietro.

I liguri sono in questo momento in stallo: con il Torino sparito dai radar, l’interesse di Bologna e Sassuolo molto blando, lo Spezia rischia di perdere il giocatore a parametro zero il prossimo giugno.