Calciomercato Spezia: trattativa con il Genoa per Agudelo. I dettagli

Calciomercato Spezia: contatti avviati con il Genoa per il rinnovo del prestito di Kevin Agudelo. Le ultime notizie

Lo Spezia non molla la presa su Kevin Agudelo, centrocampista di proprietà del Genoa che nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Fiorentina e Spezia.

Come riportato da Sky Sport, i club liguri sono in contatto da settimane per il rinnovo del prestito. Fu proprio Thiago Motta a lanciare Agudelo in Serie A durante la sua esperienza in rossoblù.