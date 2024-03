Calciomercato, ds in movimento: dove andranno Tare, Massara e gli altri?

Tutte le voci e le possibilità per il futuro dei ds come Massara e Tare dopo gli addi a Milan e Lazio. I dettagli

La Gazzetta dello Sport oggi propone un’interessante pagina sul calciomercato di chi fa il calciomercato: quello dei direttori sportivi. Ecco tutti i nomi in ballo, in attesa di una sistemazione nuova

1) MASSARA – «In passato per lui si è parlato di un ritorno alla Roma o di un approdo a Napoli, mentre nei giorni scorsi in Inghilterra il suo nome è stato accostato al Liverpool, sebbene nelle ultime ore per i Reds abbia preso quota la candidatura di Richard Hughes, oggi al Bournemouth».

2) TIAGO PINTO – Ex Roma. «Il dirigente portoghese dovrà trovarsi una nuova squadra, in Serie A (Napoli?) o altrove».

3) MODESTO – É il favorito per accasarsi alla Roma. «Attuale uomo mercato del Monza ed ex direttore sportivo dell’Olympiacos in cui lavorava con Lina Souloukou, oggi Ceo proprio della Roma».

4) TARE – «L’ex attaccante albanese ha lasciato la Lazio a giugno ed è un profilo che piace un po’ a tutti»

5) TOGNOZZI – Ex Juve, attualmente al Granada dove sta benissimo, potrebbe approdare al Parma in caso di più che probabile promozione in A da parte degli emiliani.

6) MANNA – «Attuale direttore sportivo e braccio destro del d.t. Cristiano Giuntoli, potrebbe emulare Tognozzi e cercare una piazza tutta sua in estate».