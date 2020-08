Calciomercato Torino, Biglia e Linetty per il centrocampo

Calciomercato Torino: Lucas Biglia e Karol Linetty sono i nomi scelti per rinforzare il centrocampo

Grandi manovre per il nuovo Torino targato Marco Giampaolo. Il neo allenatore granata cerca centrocampisti di esperienza e li avrebbe individuati in Lucas Biglia e Karol Linetty. Per l’argentino, svincolatosi dal Milan, la trattativa sarebbe in fase avanzata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il calciatore vorrebbe due anni di contratto; il Torino ne ha offerto uno più l’opzione per il secondo, proposta che piace a Biglia.

Linetty, invece, va in scadenza di contratto con la Sampdoria il 30 giugno 2021 e avrebbe già comunicato ai blucerchiato le sue intenzioni di andare via.