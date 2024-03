Calciomercato Torino, UFFICIALE il rinnovo di Gineitis: i dettagli

Il Torino ha comunicato di aver rinnovato il contratto di Gvidas Gineitis, ecco tutti i dettagli dell’operazione della società granata

Ottime notizie in casa Torino. Come riportato tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, la società piemontese ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Gvidas Gineitis. Il classe 2004 ha infatti sottoscritto la propria presenza con il club granata fino al 30 giugno del 2028, prolungando dunque il precedente contratto (con scadenza nel 2026).

Una chiara presa di posizione da parte della società granata, che ha scelto così di investire sul giovanissimo centrocampista per costruire la propria squadra del domani. Il nativo di Mažeikiai (lituania) – prossimo a spegnere 20 candeline ad aprile – ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per potersi inserire in un campionato come quello nostrano. Fedelissimo di Juric, non è da escludere un suo maggior utilizzo in campo in questo finale di stagione. Di seguito il comunicato ufficiale inerente all’operazione redatto dal Torino, così come il post pubblicato sul portale del club sabaudo.

«Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gvidas Gineitis fino al 30 giugno 2028.

Gineitis, classe 2004, è giunto al Torino nel gennaio 2022 andando a rinforzare la rosa della formazione Primavera. Le sue qualità tecniche, la serietà e la costanza negli allenamenti lo hanno portato ben presto in orbita Prima Squadra. Ha esordito in Serie A il 10 febbraio 2023, a San Siro contro il Milan. Per lui in totale 17 presenze con la maglia granata e 12 con quella della nazionale lituana.

Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!»