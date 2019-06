Calciomercato Toro, è Bani l’alternativa a Bogdan del Livorno

Il Toro cerca rinforzi per la difesa in vista della prossima stagione: se non dovesse andare in porto Bogdan, i granata virerebbero su Bani del Chievo

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Toro è alla ricerca di rinforzi in difesa per il prossimo campionato.

Ma non per quanto riguarda i titolari, bensì le alternative di Izzo e Nkoulou. Tra i vari nomi non c’è solo quello di Luka Bodgan, 23enne del Livorno. Ma nelle ultime sarebbe sarebbe tornato in auge il nome di Mattia Bani del Chievo. Il difensore è stato già cercato lo scorso gennaio.