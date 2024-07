Calciomercato Udinese: RUNJAIC vuole passare al 4-2-3-1, sono DUE i nomi caldi e uno arriva da un buon EUROPEO. Oggi allenamento a porte aperte, un'idea di INLER - Calcio News 24

Calciomercato Udinese e quel MODULO che Runjaic vuole riportare in auge: il 4-2-3-1 da concretizzare con colpi molto importanti

L’Udinese, come tutte le squadre, è un cantiere aperto. Con in più una novità molto forte, rappresentata da un allenatore che pochi conoscono. La Gazzetta dello Sport fa il punto sullo stato delle cose in casa friulana: «La nuova Udinese di Kosta Runjaic si svela oggi ai suoi tifosi impazienti che vogliono vedere l’effetto che fa e vorrebbero altri acquisti. Oggi, su idea del nuovo responsabile dell’area tecnica Gokhan Inler, l’allenamento sarà a porte aperte. Appuntamento alle 18 al Bruseschi.

Poi tecnico e giocatori scatteranno selfie e firmeranno autografi ai friulani che vogliono capire in che modo intende giocare il nuovo allenatore. Per ora Runjaic ha lavorato sul 3-4-2-1, il modulo col quale l’Udinese si è salvata all’ultima giornata con Fabio Cannavaro. Prima di optare per un auspicato 4-2-3-1 deve lavorare un po’ di giorni e sapere chi avrà a disposizione». A tal fine, in attacco potrebbe arrivare il classe 2005 di proprietà del Bayer Leverkusen Iker Bravo. E a centrocampo il nome caldo è quello di Gnendza Cerin, che si è distinto con la Slovacchia nell’ultimo Europeo.