Calciomercato Udinese, ai friulani serve un portiere domani le visite mediche per Egil Selvik

Calciomercato Udinese, tutto fatto per Egil Selvik: il portiere norvegese arriva domani in città per le visite mediche e la firma

L’Udinese accelera i tempi nel calciomercato per Egil Selvik. Come riportato da Sky Sport i friulani hanno necessità immediata di un portiere con Okoye fermo ai box per infortunio e per questo motivo hanno deciso di anticipare i tempi per il portiere norvegese dell’Haugesund.

In un primo momento i bianconeri avevano pensato ad un acquisto a parametro zero in estate, ma poi hanno deciso di intervenire già a gennaio: domani atteso in Friuli per le visite mediche.