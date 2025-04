Calciomercato Udinese, Solet andrà via: chi sarà il sostituto? Bianconeri in trattativa per quel giocatore

Calciomercato Udinese, Solet e quello che sarà il sostituto in vista della prossima stagione. I bianconeri puntano su quel giocatore

Secondo quanto riportato da MondoUdinese, ci sono delle novità importanti per quanto concerne il futuro di Solet in ottica calciomercato Udinese. Non tanto in fattori di permanenza, bensì sotto il profilo di quello che sarà presto il suo sostituto sulla retroguardia.

Uno degli indiziati principali e sicuramente Bertola dello Spezia: già seguito dal Bologna di Giovanni Sartori. Staremo a vedere come si evolverà la situazione