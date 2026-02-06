Connect with us
Calciomercato, l’ex Milan e ora alla Roma vicinissimo all’addio! Il Besiktas è ai dettagli, le ultimissime

2 ore ago

Calciomercato, il portiere di proprietà della Roma Devis Vasquez verso il Besiktas: operazione ai dettagli

Il mercato turco si chiude in serata e il Besiktas ha definito l’arrivo di un nuovo portiere: Devis Vasquez, cresciuto calcisticamente con esperienze in Italia tra Milan ed Empoli e attualmente di proprietà della Roma. La trattativa, secondo HT Spor, si è intensificata nella tarda mattinata con colloqui mirati a un prestito con diritto di riscatto.

I contatti sono proseguiti fino a portare le parti vicine allo scambio dei documenti necessari per formalizzare il trasferimento in Turchia. Vasquez, che finora non ha trovato spazio con la maglia giallorossa, è stato indicato come il profilo scelto dal Besiktas per rinforzare il ruolo tra i pali.

Fonti giornalistiche, riferiscono che il portiere è atteso a Istanbul già in serata, a conferma che l’operazione è ormai in fase conclusiva e potrebbe essere ufficializzata prima della chiusura della finestra di mercato.

