Calciomercato Verona, quel giocatore potrebbe vestire la casacca gialloblu. Le novità - Calcio News 24

Calciomercato Verona: nel mirino Unai Núñez per rinforzare la difesa. La situazione attuale

Il Calciomercato Verona entra nel vivo, e uno degli obiettivi principali della dirigenza gialloblù in questa fase è rafforzare il reparto difensivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport e da Alfredo Pedullà, l’Hellas ha avviato una trattativa concreta con il Celta Vigo per portare in Serie A Unai Núñez, difensore centrale spagnolo classe 1997.

Dopo una stagione in prestito all’Athletic Bilbao, dove aveva già militato in precedenza, Núñez è rientrato al Celta, ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Liga. Il Verona ha fiutato l’occasione per assicurarsi un profilo esperto, con buona esperienza nel massimo campionato spagnolo e qualità che si adatterebbero bene al progetto tecnico di Marco Baroni. La trattativa è in fase avanzata, e filtra ottimismo da parte del club veneto, che sta lavorando per trovare l’accordo sia con il giocatore che con la società proprietaria del cartellino.

Il reparto arretrato è una delle priorità per l’Hellas in questa sessione di calciomercato. La partenza di diversi elementi chiave nel corso dell’estate ha reso urgente l’inserimento di profili affidabili e pronti all’uso. Unai Núñez, con le sue oltre 100 presenze nella Liga e l’esperienza maturata anche nelle competizioni europee, rappresenta il tipo di innesto ideale: forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con buona capacità di lettura difensiva.

Il calciomercato Verona è in fermento, con la dirigenza impegnata su più tavoli. Oltre a Núñez, si cercano anche alternative nel caso in cui la trattativa con il Celta Vigo non dovesse andare in porto. Tuttavia, il nome del centrale spagnolo resta al momento in cima alla lista dei desideri. Le prossime ore potrebbero essere decisive per sbloccare l’operazione.

L’arrivo di Unai Núñez sarebbe un segnale importante della volontà del Verona di costruire una squadra competitiva, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi e le uscite eccellenti. Il club vuole chiudere quanto prima per dare a Baroni una rosa completa e pronta già nelle prime giornate di campionato.

Con il calciomercato Verona ancora aperto, tifosi e addetti ai lavori attendono novità ufficiali: l’obiettivo è chiaro, blindare la difesa e rilanciare le ambizioni dell’Hellas.