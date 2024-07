Calciomercato Verona, sirene FRANCESI e TEDESCHI per Tchatchoua e Duda, le ULTIME

Calciomercato Verona, sviluppi sul fronte uscite: Tchatchoua e Duda hanno offerte dalla Francia e dalla Germania

Il calciomercato del Verona prosegue nelle linee guida del ds Sogliano, fatto di acquisti a basso prezzo da valorizzare e fare plusvalenze e la cessione dei pezzi più pregiati. Gli ultimi in ordine cronologico sarebbero Tchatchoua e Duda.

Come riportato da L’Arena sul terzino c’è l’interesse del Rennes, che ne apprezza soprattutto la velocità e gli scaligeri chiedono una cifra a partire dai 10 milioni, mentre per il centrocampista ci sono diversi attestati di stima in Germania, specie dopo le prestazioni convincenti agli Europei, con tanto di gol in Slovacchia-Romania 1-1.