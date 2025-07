Calciomercato Verona, pronta la cessione di Tchatchoua. Ecco la situazione attuale dei gialloblu - Calcio News 24

Calciomercato Verona: Nottingham su Tchatchoua, si attende la prima offerta concreta. La situazione attuale

Il Calciomercato Verona entra nel vivo e uno dei nomi caldi in uscita è quello di Jackson Tchatchoua, esterno classe 2001 che ha attirato l’attenzione di diversi club europei grazie alle sue prestazioni convincenti in Serie A. Nonostante l’interesse crescente, al momento non sono arrivate offerte ufficiali sul tavolo della dirigenza gialloblù.

Il Verona considera Tchatchoua un elemento di grande valore e ha fissato il prezzo: almeno 10 milioni di euro per lasciarlo partire. Una valutazione non casuale, considerando la giovane età del calciatore e i margini di crescita ancora molto ampi. Il club scaligero, fresco di salvezza, non ha intenzione di svendere i suoi talenti, soprattutto quelli più osservati dagli scout internazionali.

Secondo quanto riportato da L’Arena, nelle ultime ore si sarebbe mosso con decisione il Nottingham Forest, che starebbe preparando un’offerta vicina alla doppia cifra per assicurarsi il cartellino di Tchatchoua. Se la proposta dovesse effettivamente arrivare, il Verona si troverà davanti a una scelta importante: accettare la cessione e reinvestire subito sul mercato oppure puntare ancora su un calciatore che potrebbe valere ancora di più nella prossima stagione.

Il Calciomercato Verona si conferma quindi attivo e strategico: la società monitora con attenzione ogni mossa, consapevole che la partenza di Tchatchoua imporrebbe anche l’ingaggio di un sostituto all’altezza. La priorità, in ogni caso, rimane quella di mantenere una rosa competitiva e sostenibile dal punto di vista economico.

Con il mercato ancora lungo e molte trattative in fase embrionale, la posizione del Verona è chiara: vendere sì, ma solo alle giuste condizioni. E l’eventuale operazione con il Nottingham potrebbe essere una delle prime a sbloccarsi concretamente nelle prossime settimane.

Il Calciomercato Verona è pronto a entrare nel vivo: le prossime mosse saranno decisive per il futuro di Tchatchoua e non solo.