Anche CalcioNews24 approda sul Fantacalcio! Ecco la nostra guida

Il Fantacalcio approda su Calcionews24. Da oggi novità e consigli di formazioni, con la nostra nuova guida

Paolo Rossi: «Come milioni di italiani, io sono un giocatore di fantacalcio convinto. Non mi scrivo con la F maiuscola perché sono in testa alla mia personalissima Lega fatta di 20 squadre, ma so bene che ancora non ho fatto nulla, la stagione è lunga ed è bene restare concentrati sul prossimo impegno, esattamente come direbbero gli allenatori veri. Può un sito come il nostro non occuparsi di questa passione-mania travolgente? No, non può. Da domani, pertanto, avremo anche noi un Fantacalcista (con la F maiuscola per la credibilità che gli accordiamo) che puntualmente ci dirà qualcosa di importante. Perciò, caro Stefano, presentati. Dicci chi sei. Sul perché ti abbiamo scelto, è molto semplice: ti sei proposto. E a noi non è parso vero di avere a disposizione una guida che ci illumini la via per risolvere i dubbi amletici che ogni settimana ci attanagliano».

Stefano Barbero: «È andata proprio così, mi sono proposto, senza scrupoli e senza complimenti, e il motivo è proprio quello per il quale ti sei interrogato tu stesso: può un sito come CN24 non occuparsi del fantacalcio? Io che lo seguo da tempo mi sono risposto allo stesso modo, cioè no, non può, e allora ho bussato alla vostra fanta-porta. Mi chiamo Stefano Barbero e questa è la mia ventesima stagione da fantacalcista. Quando mi rimane del tempo per altro, faccio lo psicologo e lavoro nel calcio dilettantistico».

PR: «Hai già centrato il punto: il tempo. Sono reo confesso: al fantacalcio dedico almeno un pensiero al giorno. Non specifico quanto lungo perché ho in mente alcune notti insonni che ho fatto e so che ne farò altrettante…».

SB: «Credo che il fantacalcio sia un gioco eccezionale proprio per la sua capacità di travolgerti. È totalizzante, è maligno ed eccitante allo stesso tempo. È quasi sempre il gioco peggiore del mondo, dal quale vorremmo liberarci una volta per tutte, eppure ogni stagione, ogni settimana, e alla fine ogni giorno siamo lì a pensare a lui».

PR: «Come giudichi il fatto che esistano svariate forme di Fantacalcio diversi? Raro trovare 2 che siano perfettamente identici. Com’è raro che esistano fantacalcisti realmente felici…».

SB: «Sì, è un fenomeno interessante. Credo sia la forza di questo gioco, che si basa su meccaniche e principi chiari e condivisi da tutti, ma poi ogni gruppo li adatta ai propri bisogni. A partire soprattutto dalle modalità d’asta, che ritengo sia l’apoteosi della goduria per ogni fantacalcista: come l’attaccante vive per il gol, il fantacalcista vive per l’asta. E ogni asta è diversa da qualsiasi altra, indubbiamente».

PR: «Come organizzerai il tuo intervento?»

SB: «Abbiamo ideato 4 rubriche che accompagneranno il fantacalcista durante la settimana, cioè prima e dopo il culmine del gioco, il weekend di Serie A. Il martedì “Malus al cuore” parla del giocatore più deludente, colui che ci ha fatto rimpiangere di averlo schierato. Il mercoledì “Il Leader tecnico” racconta del protagonista della giornata appena trascorsa, di chi ci ha fatto godere davvero. Giovedì esce “Expected bonus”, una rubrica che individua il giocatore più atteso, quello più carico di aspettative e speranze per il turno a venire.

Infine, venerdì, con i “Consigli del fantacalcio”, per ogni prototipo classico di fantacalcista, individuiamo in ogni gara i giocatori ai quali quello specifico fantacalcista non potrà rinunciare».

PR: «Ovviamente spero che tu sappia la responsabilità che ti stai prendendo con chi ti seguirà. Immagino due scenari: venerato come un’icona sacra. Oppure volantini attaccati ai pali con il tuo volto e la scritta Wanted…»

SB: «Ecco, no, in effetti non ci avevo ragionato fino in fondo…! Immagino non si possa tornare indietro ormai… O sbaglio…? Per cercare di salvarmi cito un mio caro amico fantacalcista che un giorno, nella chat della lega scrisse queste parole prima dell’inizio della primissima gara della stagione: “Buon fantacalcio a tutti, e ricordate, in fondo il fantacalcio è solo culo. Non dimenticatelo quando vincerete delle partite e penserete di essere bravi“».

PR: «E con questa massima, con la quale sono in totale disaccordo, buon Fantacalcio a tutti (meno che ai miei avversari, ovviamente). Da domani si parte».