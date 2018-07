Colpo di scena Juventus: offerta Chelsea per Caldara, si tratta sulle cifre

Juventus: su Caldara irrompe il Chelsea con un’offerta da 40 milioni di euro, i bianconeri potrebbero trattare la cessione lasciando al Milan Higuain nell’affare Bonucci

Alla fine tra i due litiganti, il terzo potrebbe godere. Il terzo in questione è il Chelsea che ieri, stando alle ultime indiscrezioni di radio-mercato, sarebbe entrato a gamba tesa nell’affare che vede protagonisti Mattia Caldara e Leonardo Bonucci tra Juventus e Milan. Bianconeri e rossoneri trattano ormai da giorni uno scambio – quasi – alla pari, con l’ex atalantino messo nel mirino dal nuovo direttore tecnico milanista Leonardo per sostituire Bonucci, che a sua volta ha espresso il desiderio – un anno dopo – di tornare all’amata Juve. Si lavorava – e si lavora ancora – sulle cifre: la Juve chiederebbe, oltre all’attuale capitano rossonero, anche un conguaglio in termini economici ancora da definire, ma il Milan non pare avere grossi margini di spesa e preferirebbe piuttosto investire su un attaccante – Gonzalo Higuain – magari per un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Fermo restando che pure l’argentino è nel mirino del Chelsea del suo ex allenatore a Napoli Maurizio Sarri.

Proprio i Blues ieri avrebbero dunque rotto gli indugi: il club londinese, che da diversi giorni con la Juve trattava l’acquisto di un altro difensore, Daniele Rugani, avrebbe d’improvviso cambiato obiettivo per ragioni meramente economiche. I 55 milioni chiesti dall’amministratore bianconero Beppe Marotta per l’ex Empoli – altro pupillo di Sarri – sarebbero giudicati un po’ troppi da Marina Granovskaia, attuale braccio destro del patron del Chelsea Roman Abramovich e sua inviata speciale in Italia per chiudere i vari affari sul tavolo. La Granovskaia avrebbe così messo sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro circa – bonus compresi – per Caldara. Marotta ne chiederebbe però almeno 50 (da qui la necessità di chiedere al Milan anche un conguaglio per Bonucci, che viene valutato al massimo 35 al momento): possibile un punto di incontro a 45? Sì secondo gli ultimi gossip di mercato: il Chelsea prenderebbe Caldara al posto di Rugani e risparmierebbe ben 10 milioni di euro, la Juve incasserebbe un po’ di soldi e si terrebbe comunque in rosa un difensore giovane per il futuro. Bonucci potrebbe alla fine tornare in bianconero nell’ambito di un eventuale scambio alla pari con Higuain, ma questa è tutta un’altra storia…