Anche il Chelsea è su Mattia Caldara, difensore della Juventus. I Blues potrebbero presentare un’offerta anche per Higuain

C’è anche il Chelsea sulle tracce di Mattia Caldara. Oggi andrà in scena un incontro di calciomercato a Nizza tra la dirigenza dei Blues e la dirigenza della Juventus. Inizialmente l’incontro era previsto per parlare del possibile trasferimento di Daniele Rugani alla corte di Maurizio Sarri ma i Blues potrebbero virare sul difensore ex Atalanta. Il centrale classe ’94 piace al Milan, che vorrebbe inserire il cartellino del difensore nell’operazione che riporterebbe Leonardo Bonucci alla Juventus, ma attenzione alle mosse del Chelsea.

L’agente Riso ha in mano un’offerta del Chelsea e oggi i due club parleranno con attenzione del da farsi. Secondo La Gazzetta dello Sport, punto di partenza fondamentale è l’inserimento nella trattativa di Gonzalo Higuain. Il Pipita, 55 gol in 2 anni, è un ‘esubero’, non rientra nei piani e dovrà lasciare la Juve dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. La Juve vuole lasciarlo andare e vuole ottenere circa 60 milioni di euro per evitare minusvalenze. La base dell’affare è la partenza di Higuain. Con l’eventuale passaggio del Pipita e di Caldara al Chelsea cadrebbe però l’eventualità di rivedere Leo Bonucci in bianconero. Juve e Chelsea si incontreranno e parleranno. Il mercato si infiamma.