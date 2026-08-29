Champions League
Calendario Champions League, ufficiali date e orari della League Phase: quando giocano Inter, Napoli, Como e Roma
Calendario Champions League, sono state ufficializzate le date e gli orari della League Phase: ecco le partite di Inter, Napoli, Como e Roma
L’UEFA ha ufficializzato le date e gli orari delle partite della League Phase di Champions League 2026/27. Quando giocano Inter, Napoli, Como e Roma.
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
INTER
- Real Madrid-Inter, martedì 8 settembre ore 21
- Inter-Bruges, martedì 13 ottobre ore 21
- Inter-Shakhtar, mercoledì 21 ottobre ore 21
- Feyenoord-Inter, martedì 3 novembre ore 21
- Inter-Stoccarda, mercoledì 25 novembre ore 21
- Dortmund-Inter, mercoledì 9 dicembre ore 21
- Inter-Liverpool, martedì 19 gennaio ore 21
- Slovan-Inter, mercoledì 27 gennaio ore 21
NAPOLI
- Napoli-Arsenal, mercoledì 9 settembre ore 21
- Villarreal-Napoli, martedì 13 ottobre ore 21
- Napoli-Bodo Glimt, martedì 20 ottobre ore 21
- Porto-Napoli, mercoledì 4 novembre ore 21
- Manchester City-Napoli, martedì 24 novembre ore 21
- Napoli-Bruges, martedì 8 dicembre ore 21
- Sabah-Napoli, mercoledì 20 gennaio ore 18.45
- Napoli-Viking, mercoledì 27 gennaio ore 21
ROMA
- Fenerbahce-Roma, giovedì 10 settembre ore 18.45
- Roma-Real Madrid, mercoledì 14 ottobre ore 21
- Roma-Slovan, martedì 20 ottobre ore 21
- Manchester United-Roma, martedì 3 novembre ore 21
- Psg-Roma, mercoledì 25 novembre ore 21
- Roma-Sporting, martedì 8 dicembre ore 21
- Aek Atene-Roma, martedì 19 gennaio ore 21
- Roma-Lilla, mercoledì 27 gennaio ore 21
COMO
- Como-Lipsia, giovedì 10 settembre ore 21
- Feyenoord-Como, mercoledì 14 ottobre ore 18.45
- Como-Manchester United, mercoledì 21 ottobre ore 18.45
- Lens-Como, mercoledì 4 novembre ore 21
- Como-Aek Atene, martedì 24 novembre ore 21
- Betis-Como, mercoledì 9 dicembre ore 18.45
- Como-Psg, mercoledì 20 gennaio ore 21
- Barcellona-Como, mercoledì 27 gennaio ore 21