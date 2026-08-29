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Champions League

Calendario Champions League, ufficiali date e orari della League Phase: quando giocano Inter, Napoli, Como e Roma

mauro.pioli

Published

3 ore ago

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Calendario Champions League, sono state ufficializzate le date e gli orari della League Phase: ecco le partite di Inter, Napoli, Como e Roma

L’UEFA ha ufficializzato le date e gli orari delle partite della League Phase di Champions League 2026/27. Quando giocano Inter, Napoli, Como e Roma.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Champions
Champions

INTER

  • Real Madrid-Inter, martedì 8 settembre ore 21
  • Inter-Bruges, martedì 13 ottobre ore 21
  • Inter-Shakhtar, mercoledì 21 ottobre ore 21
  • Feyenoord-Inter, martedì 3 novembre ore 21
  • Inter-Stoccarda, mercoledì 25 novembre ore 21
  • Dortmund-Inter, mercoledì 9 dicembre ore 21
  • Inter-Liverpool, martedì 19 gennaio ore 21
  • Slovan-Inter, mercoledì 27 gennaio ore 21

NAPOLI

  • Napoli-Arsenal, mercoledì 9 settembre ore 21
  • Villarreal-Napoli, martedì 13 ottobre ore 21
  • Napoli-Bodo Glimt, martedì 20 ottobre ore 21
  • Porto-Napoli, mercoledì 4 novembre ore 21
  • Manchester City-Napoli, martedì 24 novembre ore 21
  • Napoli-Bruges, martedì 8 dicembre ore 21
  • Sabah-Napoli, mercoledì 20 gennaio ore 18.45
  • Napoli-Viking, mercoledì 27 gennaio ore 21

ROMA

  • Fenerbahce-Roma, giovedì 10 settembre ore 18.45
  • Roma-Real Madrid, mercoledì 14 ottobre ore 21
  • Roma-Slovan, martedì 20 ottobre ore 21
  • Manchester United-Roma, martedì 3 novembre ore 21
  • Psg-Roma, mercoledì 25 novembre ore 21
  • Roma-Sporting, martedì 8 dicembre ore 21
  • Aek Atene-Roma, martedì 19 gennaio ore 21
  • Roma-Lilla, mercoledì 27 gennaio ore 21

COMO

  • Como-Lipsia, giovedì 10 settembre ore 21
  • Feyenoord-Como, mercoledì 14 ottobre ore 18.45
  • Como-Manchester United, mercoledì 21 ottobre ore 18.45
  • Lens-Como, mercoledì 4 novembre ore 21
  • Como-Aek Atene, martedì 24 novembre ore 21
  • Betis-Como, mercoledì 9 dicembre ore 18.45
  • Como-Psg, mercoledì 20 gennaio ore 21
  • Barcellona-Como, mercoledì 27 gennaio ore 21

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