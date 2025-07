Calhanoglu Inter, ecco la svolta sul futuro! C’è la risposta al Galatasaray: decisione presa, lo scenario

Calhanoglu Inter, arriva la svolta sul futuro! C’è la risposta al Galatasaray: decisione ormai presa, lo scenario clamoroso

Hakan Calhanoglu, centrocampista turco classe 1994 e pilastro del centrocampo dell’Inter, non lascerà il club nerazzurro. È questo l’esito dell’incontro tenutosi oggi a Milano tra i dirigenti dell’Inter e una delegazione del Galatasaray, interessata al giocatore. Nonostante il forte pressing del club di Istanbul, la trattativa si è conclusa senza un accordo.

Inter-Galatasaray: trattativa chiusa, Calhanoglu resta a Milano

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’incontro tra le due società non ha prodotto i risultati sperati dal Galatasaray. Le condizioni economiche proposte non hanno soddisfatto le richieste dell’Inter, che ha deciso di non cedere il proprio regista. Calhanoglu, arrivato in nerazzurro nel 2021 dopo l’esperienza al Milan, è diventato un punto fermo della squadra grazie alla sua visione di gioco, precisione nei calci piazzati e leadership in mezzo al campo.

L’Inter punta su Calhanoglu per la stagione 2025/2026

La società nerazzurra ha ribadito la volontà di trattenere il centrocampista anche per la prossima stagione. Con l’addio di alcuni veterani e l’arrivo di nuovi innesti, la conferma di Calhanoglu rappresenta un segnale chiaro: l’Inter vuole mantenere alta la competitività in Serie A e in Europa. Il nuovo tecnico Chivu, alla guida della squadra, potrà quindi contare ancora su uno dei suoi uomini chiave per affrontare le sfide della stagione 2024/2025.

Calhanoglu centrale nel progetto tecnico nerazzurro

La chiusura della trattativa con il Galatasaray rafforza la posizione di Calhanoglu all’interno del progetto tecnico dell’Inter. Nonostante l’interesse di altri club, soprattutto turchi, la dirigenza ha scelto di blindare il giocatore, considerandolo fondamentale per l’equilibrio tattico della squadra.

Con questa decisione, l’Inter conferma la propria strategia: valorizzare i talenti già presenti in rosa e costruire una squadra solida attorno a figure di esperienza e qualità come Calhanoglu.