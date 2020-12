Calhanoglu, questione rinnovo: in settimana il procuratore a Milano per discutere della possibilità di prolungare o meno il contratto

IN SETTIMANA- “In settimana arriva a Milano il procuratore di Calhanoglu: c’è attesa per verificare se le pretese di ingaggio da 7 milioni saranno calate. Il Milan parte da un’offerta di stipendio di 3. La sensazione è che il colloquio sarà comunque interlocutorio”. Così il quotidiano che apre ad una aspettativa interessante in merito a quelli che potrebbero essere gli scenari per i prossimi giorni.