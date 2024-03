Juve Inter, Calvarese: «Sbagliai a dare quel calcio di rigore»

Gianpaolo Calvarese è tornato a parlare di un errore arbitrale che ha commesso nel 2021, citando anche il match Juve Inter

Ospite a Le Iene, Gianpaolo Calvarese fa una rivelazione incredibile di un rigore concesso in occasione di Juve Inter del 2021.

INTER – «Il famoso rigore di Juan Guillermo Cuadrado? Accidenti guarda… ho sbagliato. Lo ridarei oggi? Aspetta sì o no, perché l’arbitraggio è veramente fatto di grigio. Agli arbitri dispiace sbagliare. Non c’erano Alfredo Trentalange e Duccio Baglioni, c’era Marcello Nicchi. Mi ha salvato Nicchi, il mio presidente. A me non me ne frega un cazzo, lì veramente c’è stato nel marcio e ritengo di essere vittima di una guerra politica»