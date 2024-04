Napoli Calzona, l’offerta di De Laurentiis per il futuro

Il futuro di Calzona al Napoli: ecco l’offerta che Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto al tecnico che però non è convinto

Il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Calzona sulla panchina del Napoli. Il quotidiano riporta che Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto al tecnico la permanenza come vice del nuovo allenatore, che verrà scelto nelle prossime settimane.

Il tecnico però non è allettato dall’offerta: la sua speranza è quella di ottenere la conferma, ma è anche convinto di meritare un incarico più prestigioso in questo momento della sua carriera. C’è inoltre il nodo Slovacchia: la nazionale ha concesso la deroga per questa stagione, ma non è detto che la confermi in futuro.