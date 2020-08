Campionato serie A: tempo di bilanci e di nuovi progetti per il 2021

La Juventus dominerà anche il prossimo campionato di Serie A 2020/21? Certezze in tal senso non ne possiamo avere, ma i segnali perché sia un campionato ancora all’insegna di molte sue vittorie ci sono tutti.

Nel frattempo la squadra bianconera ha archiviato il nono scudetto consecutivo, a coronare un ciclo che, a prescindere dalle simpatie sportive, rimarrà nella storia del calcio. Dobbiamo comunque precisare che questa stagione, anomala nel suo svolgimento a causa del Covid-19, è stata molto più combattuta del solito, e le squadre che hanno oggettivamente dato del filo da torcere agli juventini sono tre: Inter, Lazio e Atalanta.

Juventus: un predominio lungo nove anni.

Abbiamo detto che la Juventus ha collezionato il nono scudetto consecutivo, ma che comunque la stagione passata è stata decisamente più combattuta di alcune precedenti. A rubare la scena ai bianconeri sono state ben tre squadre: Inter, Lazio e Atalanta. I club si sono alternati tra alti e bassi cercando di interrompere e rallentare il cammino della Juve, ma senza esito. Soprattutto l’Atalanta ha giocato un finale di campionato davvero strepitoso, ma nonostante questo sforzo il trofeo è comunque approdato a Torino.

Tutto viene dunque rimandato al prossimo campionato 2020/21, stagione in cui sicuramente le dirette avversarie ci riproveranno a spodestare la Juventus dal suo ruolo di regina incontrastata degli ultimi 9 anni. Ad ogni modo, a pensare che la squadra bianconera continuerà la sua corsa vincente sono in tanti, compresi i migliori bookmaker di scommesse 24 – molto ferrati su tutti i campionati, anche sui pronostici serie B – che la danno come favorita per il prossimo campionato.

Campionato 2020/21: le antagoniste della Juventus

La prossima stagione di serie A era previsto avrebbe ripreso il via il 12 settembre, leggermente in ritardo rispetto ai precedenti campionati. Ad ogni modo, questo avverrà comunque entro pochi giorni dopo l’assegnazione dell’Europa League e della Champions. Per quanto riguarda le probabili antagoniste dei bianconeri, la principale rimane comunque l’Inter.

Il progetto che Conte sta stringendo tra le mani infatti, sembra essere di qualità, e soprattutto sembra aver raggiunto il giusto grado di maturità per riuscire a fermare l’armata juventina ed andare finalmente a buon fine. Da segnalare che la campagna acquisti che la società sta portando avanti sembra promettere decisamente bene, quindi con un pizzico di fortuna che non guasta mai, i nerazzurri potrebbero dare parecchio filo da torcere alla Juventus.

La seconda grande sfidante per la Juventus potrebbe essere l’Atalanta, che come abbiamo detto è stata protagonista di un ottimo finale di stagione, e di ben 11 vittorie consecutive in trasferta. Il presidente Antonio Percassi sta sognando in grande per il futuro della Dea, e i lavori di riqualificazione del Gewiss Stadium non potranno che fare onore alla rosa. Passiamo alla Lazio, che in alcuni tratti della stagione passata ha cullato il sogno dello scudetto. Sogno però infranto nonostante una rosa di tutto rispetto.

Nonostante questo, non si può dire che l’annata della Lazio non sia stata buona, e oggettivamente i tifosi capitolini in più di un’occasione ci hanno creduto. Veron, Salas, Almeyda, Nedved, Simeone, e Simone Inzaghi sono solamente alcuni dei nomi che hanno lottato fino alla fine. Discorso rimandato al prossimo campionato.

L’albo d’oro della serie A

La squadra più titolata d’Italia, e a volte anche la più discussa, è la Juventus. Al momento i bianconeri hanno portato a casa ben 36 scudetti. In questo conteggio non sono chiaramente tenuti in considerazione i due titoli tolti alla Vecchia Signora a causa delle vicissitudini di Calciopoli. Subito dopo i bianconeri, ma a debita distanza, troviamo le sorelle milanesi di Inter e Milan, entrambe con 18 titoli all’attivo. Abbastanza curiosamente, seppur anche in questo caso con un certo distacco dalle due precedenti, troviamo il Genoa, che risulta la quarta squadra d’Italia più titolata, con 9 scudetti vinti.