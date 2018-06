Cancelo a O Jogo: «Bergomi ha sbagliato. Futuro? Voglio giocare la Champions»

Joao Cancelo ha rilasciato un’intervista in Portogallo, ha parlato del suo futuro e ha attaccato lo zio Bergomi

Joao Cancelo risponde a distanza a Beppe Bergomi. Nelle scorse settimane, l’ex difensore e bandiera interista, aveva espresso parere negativo alla conferma del terzino portoghese ex Inter, sostenendo che la somma prevista per il riscatto (35 milioni) fosse eccessiva. Il laterale portoghese ha replicato allo Zio in un’intervista a O Jogo: «Trovo brutto che un ex giocatore parli male di un calciatore e trovo brutto che un ex giocatore parli male di un calciatore della squadra dove ha giocato lui. Io non ho letto nulla, la mia ragazza ogni tanto mi riferisce delle cose. Ognuno può avere le proprie opinioni, anzi, le critiche mi aiutano e mi stimolano ma trovo brutto il commento negativo di un ex collega, io non lo farò mai».

Il laterale portoghese ha poi parlato della vittoria con la Lazio e anche del mercato, senza citare mai la Juventus (in mattinata sono uscite altre dichiarazioni di Cancelo, dai toni ben diversi, a Tuttosport): «In Italia sto bene, mi sono ambientato molto bene. Di sicuro ho voglia di giocare la Champions. Ho conquistato l’obiettivo di giocare la Champions con l’Inter, se non fosse possibile giocarla con l’Inter, ho conquistato sul campo il diritto di giocarmela e anche se non fosse con l’Inter, mi piacerebbe comunque giocarla. Lazio-Inter? E’ stata una bellissima serata perché tutti volevamo vincere quella partita, anche chi era in panchina lottava per la vittoria dell’Inter».