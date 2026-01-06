Cancelo, messaggio criptico sui social: è rivolto ai tifosi dell’Inter o all’Al-Hilal? Ecco cos’ha scritto – FOTO

Cancelo, messaggio criptico sui social: è rivolto ai tifosi dell’Inter o all’Al-Hilal? Ecco cos’ha scritto il terzino promesso sposo del Barcellona

Joao Cancelo ha sciolto le riserve: il suo futuro sarà nuovamente al Barcellona. Il versatile terzino portoghese, di proprietà dell’Al-Hilal, ha declinato la proposta dell’Inter, nonostante i due club avessero abbozzato un’intesa che avrebbe coinvolto uno tra Acerbi e De Vrij. Come riportato da Calciomercato.com, l’ex Juventus ha affidato ai social un messaggio criptico, probabilmente rivolto ai tifosi della Beneamata delusi, sottolineando come spesso le persone giudichino negativamente senza conoscere la sua versione dei fatti e la verità completa.

Incassato il rifiuto del laterale lusitano, che ha spinto per riabbracciare il tecnico tedesco Hansi Flick, la dirigenza guidata da Piero Ausilio riflette sulle strategie future. Con Denzel Dumfries ancora fermo ai box per infortunio, i nerazzurri devono decidere se tornare sul mercato per un vice o affidarsi alle soluzioni interne, puntando su Luis Henrique o sull’adattamento di Diouf. Senza occasioni di livello come quella di Cancelo, la rosa potrebbe restare invariata.

IL MESSAGGIO – «Non sapete la verità. Immagina quanta gente non ti vuole bene perché non ha ascoltato la tua versione della storia»