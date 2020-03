Cannavaro: «Ripresa del campionato? Servono almeno due mesi»

Fabio Cannavaro parla dell’emergenza Coronavirus in Italia conoscendo anche il punto di vista cinese: ecco le sue parole

CANNAVARO – «La situazione è molto delicata, qui in Cina le attività sportive iniziano a fine aprile, dunque dopo quattro mesi, pertanto i tempi dovrebbero simili. Ci vorranno ancora due mesi minimo per ripartire. La situazione in Cina sta tornando alla normalità. Sono rientrato 10 giorni fa da Dubai e il governo ci ha imposto di fare la quarantena. Ci hanno fatto controlli e scanerizzato, con un’applicazione nel telefono si rivela dove si è stati negli ultimi 14 giorni. Da 10 giorni sono a casa, e ogni giorno devo rivelare la mia temperatura».