Capello esalta Dybala: «Mi ha entusiasmato la sua prestazione»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fabio Capello, ex allenatore della Juve, ha parlato della gara giocata ieri sera con l’Atalanta. I suoi applausi per Dybala

Fabio Capello negli studi di Sky Sport ha esaltato la prestazione di Dybala contro l’Atalanta. Le sue parole:

LE PAROLE – «La Juve può battere tutte, è pericolosa per tutte. Per lo scudetto? No, quello è dell’Inter. Vlahovic ha fatto cambiare la squadra e ora Morata secondo me gioca nel posto dove rende di più: non è un goleador. Dybala questa sera mi ha entusiasmato, e io non sono un Dybalista, ma voleva trascinare la squadra. Ha recuperato un pallone da calcio d’angolo. Contro una squadra aggressiva e determinata, ha giocato con convinzione. Il movimento di Dybala, al serbo, gli porta via l’avversario verso la porta e quindi ha più spazio per arrivare verso l’area di rigore. Uno così così non si discute».