Capello sulla Roma: «Non azzarderei paragoni con il mio Milan. Mou? Diamogli tempo»

Fabio Capello, opinionista Sky ed ex allenatore, ha parlato ai microfoni de Il Messaggero della Roma di Mourinho. Le sue dichiarazioni:

SIMILITUDINI – «Il paragone con i risultati del mio Milan è vero, ma quella era una squadra di campioni che sapeva vincere anche con tre o quattro gol di scarto. Ricordo una vittoria sulla Fiorentina per 7-3 e quella in finale per 4-0 contro il Barcellona. Ma partiamo dal presupposto che l’1-0 non mi è mai piaciuto. E’ un risultato che ti fa stare in tensione fino all’ultimo, poi chiaro l’importante è vincere. La Roma sta avendo risultati simili, ma non azzarderei paragoni».

ROMA – «Qualcosa sta cambiano e la sfuriata di Mourinho è stata ben recepita dalla squadra. Ha le idee molto chiare e sta cercando di portare una mentalità diversa da quella degli anni scorsi. Bisogna dargli tempo e i giocatori adatti».