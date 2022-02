Capienza Stadi, da marzo si riapre: ecco quando il 100%

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Potrebbe esserci un’accelerata sulla riapertura degli stadi: dal 1 marzo si andrà al 75% e poi successivamente al 100%

Dopo due anni inizia a intravedersi una luce alla fine del tunnel. Era il 29 febbraio del 2020 l’ultima volta di uno stadio pieno in Italia.

Dal 1 marzo si aumenterà la capienza degli stadi al 75%, salvo poi arrivare al massimo qualche settimana dopo. I contagi stanno diminuendo e ci si può permettere un’apertura piena come in Inghilterra. L’ipotesi è quella del 19 marzo, ma resta in piedi anche la data del 15 dove ci sarà la sfida tra Juventus e Villareal. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.