Capocannonieri Europei: CR7 può superare Platini. Il podio

Cristiano Ronaldo oggi ha la grande occasione di sorpassare Michel Platini come miglior marcatore nella storia degli Europei

Cristiano Ronaldo oggi scende in campo per il suo quinto Europeo consecutivo: all’attivo una vittoria e una finale persa in casa, contro la sorpresa Grecia. Sempre fondamentale l’apporto di CR7, come si evince dai numeri.

La classifica dei migliori marcatori nella storia degli Europei, infatti, lo pone in cima appaiato con Platini a 9 gol. Dietro di loro Alan Shearer a 7. Ronaldo, dunque, potrebbe stagliarsi in vetta con un gol.