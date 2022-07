Caputo: «Maturità? Sono contento si aver raggiunto quest’altro obiettivo. Mercoledì si riparte…». Le parole dell’attaccante della Sampdoria

Francesco Caputo si è diplomato in ragioneria all’Istituto Tecnico Parificato Alessandro Volta di Bari. Dopo questo traguardo, per l’attaccante della Sampdoria ci sarà il ritiro estivo a Ponte di Legno e poi l’inizio ufficiale della nuova stagione di Serie A. Ecco le sue parole al termine della prova orale:

ESAME DI MATURITA’ – «Ho risposto a tutte le domande, i professori mi hanno trasmesso serenità senza mettermi pressione, penso che sia andato tutto bene e sono contento di aver raggiunto quest’altro obiettivo. Abbiamo parlato anche in inglese e spagnolo. Sono contento, è stato un anno di preparazione e allenarsi e giocare al tempo stesso non è stato facile. Il mio obiettivo è non fermarmi qui. Ora mi fermerò per due giorni a Monopoli con la famiglia poi mercoledì si riparte: questo diploma mi darà ancora più forza per essere pronto verso la stagione».

LAUREA – «Sceglierò probabilmente economia e commercio, la maturità ti permette di realizzare tante situazioni che in passato non riuscivo a vedere con chiarezza. Vorrei dedicarmi ancora di più alla mia attività».

BARI – «Ero, sono e resterò un tifoso del Bari. Da ragazzino ho vissuto la curva, c’è un rapporto particolare. Sono contento di essermi diplomato qui, sarà sempre casa mia»