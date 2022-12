«Cara Santa Lucia, per la mia Atalanta vorrei». La letterina dei tifosi nerazzurri

La “letterina nerazzurra” dei tifosi dell’Atalanta nei confronti di Santa Lucia. Ecco la lista (assai ambiziosa)

Buona Santa Lucia a tutti i bergamaschi. E’ proprio il caso di dirlo vista l’importanza di tale festa nella Città dei Mille, dove gli auguri sono all’ordine del giorno così come le migliaia di letterine donate: piene soprattutto di desideri e speranze. Ovviamente non poteva mancare qualche richiesta in ottica Atalanta, e ovviamente i tifosi si sono lasciati andare. Ecco le letterine nerazzurre (tramite una storia postata sul nostro Instagram).

Bettineschi.Thomas: Livakovic visto che ci serve un terzino.

Fla.bg.27: La Champions League.

Scudelez_martina: Esterno sinistro forte.

Bonfanti.Federico: Vincere un trofeo.

Gabriel_anfi: Cedere gli esuberi e prendere qualcuno davanti.

Fondi2016: Coppa Italia.

Parare alla Rossi: Rivoglio Marco D’Alessandro.

Matteo.Zucchi: Vincere la Coppa Italia.

Mauro Munno: L’Atalanta femminile.

Comiarianna: La Champions League.

Its.molte: Una stagione da triplete.

Crive.n: La cessione di Hateboer.

Tah_denny_ar: Borna Sosa.

Davide.Bonetti: Vendere Musso.

Atalanta_lover: La salvezza.

Mammaorne: Il bel gioco.

Gioele_Gambirasio: Il vice Ilicic.

_Riccardonervi_: Un terzino ai livelli di Robin Gosens.

Ste_lombardi: Parisi a gennaio e l’Atalanta di nuovo in Europa.

Manu.fabri.96: Che l’Atalanta vinca almeno la Coppa Italia (oltre che a qualificarsi in Europa).

Paoloabc1907: La Coppa Italia.

Lyuk.792018: L’arrivo di qualcuno sulla fascia sinistra.

Vigo1966: Agonismo e bel gioco.

Banksy_cisa: Un trofeo.

Heluis_soileh: Miranchuk.

Signo1964: Coppa Italia.

Micheleforchini: Vincere lo Scudetto.

Pezzololuca: Un trequartista.