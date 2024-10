Carboni, infortunio fatale nell’affare tra Inter e Marsiglia. Ecco le motivazioni di mercato

Tuttosport commenta l’infortunio di Carboni con l’Argentina: il talento sarà ai box fino al termine della stagione. Perché piange anche l’Inter

Tuttosport si sofferma sull’infortunio grave di Valentin Carboni con l’Argentina, che fa piangere anche l’Inter: oltre al Marsiglia che lo ha preso in questa sessione di calciomercato.

CONSACRAZIONE – «Doveva essere la stagione dell’esplosione definitiva, invece l’annata ’24-25 di Valentin Carboni rischia di essere già terminata. Il 19enne talento argentino di proprietà dell’Inter e prestato all’Olympique Marsiglia ha infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. La notizia è stata rilanciata dall’Argentina, dove Valentin si trovava con la nazionale di Scaloni, dal giornalista Gaston Edul. Carboni era stato escluso dai convocati per la partita di giovedì contro il Venezuela per un problema al ginocchio, ma gli esami svolti ieri hanno riscontrato il grave problema».

DOLORE – «Una pessima notizia per Carboni e pure per l’Inter, che su Valentin ha scommesso moltissimo, e l’Olympique Marsiglia di De Zerbi che sul 19enne trequartista aveva deciso di puntare. Certo, l’avvio di campionato di Carboni non era stato dei migliori: 4 apparizioni in 7 giornate di Ligue1, di cui una sola da titolare il 4 ottobre contro l’Angers; prestazione per altro sottotono con De Zerbi che lo aveva lasciato negli spogliatoi all’intervallo. Carboni era andato all’Om con la formula del prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto ¬fissato a 4 e controriscatto in favore dell’Inter a 40».