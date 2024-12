Caressa parla del nuovo Milan degli americani: «Per loro non è importante vincere una volta, ma essere sostenibili. Su Maldini...»

Fabio Caressa durante il Club di Sky Sport ha analizzato il documento sul nuovo Milan e la scelta di mandare via Maldini: le parole

PAROLE – «Ho letto le 24 pagine di studio sul Milan in cui emerge la filosofia americana di fare business. Dicono che non è importante vincere una volta, ma essere sostenibili. Il business non può essere emotivo. Ma si deve mettere sincerità e preparazione nel business che deve essere sostenibile per creare futuro. E in virtù di questa visione è stato cambiato Maldini perché, si intuisce, avrebbe messo secondo loro troppa emotività nel discorso societario, magari con delle richieste di spendere».