Caressa: «Torneo Serie A negli USA? Noi Pobega, gli altri Mbappé e Ronaldo. Assurdo». Le parole del giornalista

Fabio Caressa esprime il suo dissenso per il progetto del Torneo di Serie A in USA in concomitanza al Mondiale.

Le sue parole: «Torneo Serie A negli USA durante il Mondiale? Hanno già deciso che non ci qualifichiamo, scordiamoci qualsiasi aiuto per la Nazionale. Di là Neymar contro Cristiano Ronaldo, Mbappé, mentre noi con Pobega e Frattesi, con tutto il rispetto. Ma di cosa parliamo, è assurdo».