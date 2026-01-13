Connect with us

Carrick Manchester United, ora è anche ufficiale: è lui l’allenatore dei Red Devils fino al termine della stagione! Il comunicato e le sue prime parole

Carrick Manchester United, è stato ufficializzato il nuovo allenatore dei Red Devils fino a fine stagione! Il comunicato e le sue prime parole

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Manchester United ha reso noto che Michael Carrick è il nuovo allenatore dei Red Devils fino al termine della stagione dopo l’esonero di Amorim.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

COMUNICATO «Il Manchester United è lieto di annunciare la nomina di Michael Carrick come allenatore della prima squadra maschile fino alla fine della stagione 2025/26. Carrick ha giocato 464 partite con il club, vincendo cinque titoli di Premier League, la FA Cup, due League Cup, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la FIFA Club World Cup.

È entrato nello staff tecnico della prima squadra al ritiro nel 2018 e ha lavorato sotto Jose Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer. Dopo la partenza di Solskjaer, Carrick guidò il club con distinzione durante il suo ruolo di allenatore ad interim. L’ex internazionale inglese è stato allenatore del Middlesbrough per due anni e mezzo da ottobre 2022.

Michael Carrick ha detto: “Avere la responsabilità di guidare il Manchester United è un onore. So cosa serve per avere successo qui; Il mio obiettivo ora è aiutare i giocatori a raggiungere gli standard che ci aspettiamo in questo club incredibile, che sappiamo che questo gruppo è più che capace di realizzare. Ho già lavorato con diversi giocatori e ovviamente ho continuato a seguire la squadra da vicino negli ultimi anni, ho piena fiducia nei loro talenti, dedizione e capacità di avere successo qui. C’è ancora molto per cui lottare in questa stagione, siamo pronti a unire tutti e offrire ai tifosi le prestazioni che il loro fedele sostegno merita.”

Jason Wilcox ha detto: “Michael è un allenatore eccellente e sa esattamente cosa serve per vincere al Manchester United. È pronto a guidare il nostro talentuoso e determinato gruppo di giocatori per il resto della stagione mentre continuiamo a costruire il club verso un successo regolare e duraturo”

Carrick sarà supportato da Steve Holland, Jonathan Woodgate, Travis Binnion, Jonny Evans e Craig Mawson. Il club desidera lasciare a verbale la sua gratitudine a Darren Fletcher per la sua leadership durante l’ultima settimana. Fletcher rimarrà come allenatore principale degli Under-18, svolgendo un ruolo fondamentale nello sviluppo di giocatori pronti a giocare in una prima squadra vincente del Manchester United».

