Carvajal rinnova col Real Madrid fino al 2025: «Devo fare un passo avanti»

Dani Carvajal ha rinnovato fino al 2025 con il Real Madrid: ecco le parole del terzino che ringrazia il club e Ancelotti

ANCELOTTI – «Carlo è un allenatore di prim’ordine, sotto tutti i punti di vista. Quando sono tornato dalla Germania, la mia prima stagione è stata con lui e lui mi ha fatto esordire ed essere un giocatore importante . Alla fine ho guadagnato la posizione e la sua fiducia».

REAL MADRID – «Posso solo dire grazie. Avere parole di gratitudine per tutto ciò che il Real Madrid mi ha dato. Mi ha reso una persona, mi ha reso un calciatore, mi ha fatto apprezzare tutto molto di più . E posso solo dire grazie mille, che ci sarà Carvajal per un po’ ed è ora di fare un passo avanti ed essere un pilastro importante di questo progetto per ottenere titoli».