Da Cristiano Ronaldo a…Messi! Casemiro passa all’Inter Miami a parametro zero, tutti i dettagli

Casemiro all’Inter Miami a parametro zero. Dal giocare con Cristiano Ronaldo a farlo con Messi: i dettagli del colpo a centrocampo

Il mercato internazionale riserva un colpo di scena straordinario, destinato a ridefinire gli equilibri della MLS e a unire idealmente le più grandi leggende del calcio contemporaneo. Il futuro di Casemiro è infatti ormai delineato: Come riferito da Fabrizio Romano, il fortissimo mediano brasiliano si appresta a salutare definitivamente il calcio europeo per iniziare una nuova e affascinante avventura oltreoceano. La destinazione scelta è la Florida, dove ad attenderlo ci sono le ambizioni dell’Inter Miami, club che continua a portare avanti una campagna di rafforzamento stellare.

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La fine del ciclo a Old Trafford e lo sbarco in MLS

La notizia sancisce la conclusione di un percorso importante nel calcio inglese. Dopo 4 stagioni vissute ad alta intensità con la maglia dei Red Devils, tra grandi battaglie in Premier League e un contributo fondamentale in termini di leadership, il calciatore giunge al naturale termine del contratto che lo legava alla società di Manchester. Rifiutate le ricche lusinghe provenienti da altri campionati esotici, il brasiliano ha deciso di rimettersi in gioco negli Stati Uniti a 34 anni, un’età che lo vede ancora integro e voglioso di vincere. Casemiro lascerà il Manchester United a parametro zero, rappresentando un autentico capolavoro di mercato per la dirigenza di Miami, capace di assicurarsi un vincente nato senza sborsare un euro per il cartellino.

In un club d’élite: compagno di Cristiano Ronaldo e Leo Messi

L’aspetto più romantico e suggestivo di questo trasferimento risiede in una statistica incredibile, che proietta il mediano in una cerchia ristrettissima di eletti nella storia del calcio. Sbarcando negli States, infatti, il pluripremiato centrocampista brasiliano giocherà al fianco di Lionel Messi. Questo incredibile sodalizio si concretizzerà dopo aver trascorso 5 stagioni con Cristiano Ronaldo al Real Madrid, un ciclo d’oro in cui il brasiliano e il portoghese hanno cannibalizzato l’Europa sollevando molteplici Champions League. Casemiro diventa così uno dei pochissimi giocatori ad aver condiviso lo spogliatoio con i due monarchi assoluti del calcio mondiale.

La testa ai Mondiali prima della nuova avventura

Prima di indossare la nuova maglia rosa e iniziare a dominare i campi della MLS, il calciatore ha però un obiettivo primario da raggiungere con la propria terra d’origine. Il focus del regista è infatti interamente rivolto al presente, dato che è attualmente impegnato con il Brasile ai Mondiali, dove sta guidando la linea mediana della Seleção con la consueta autorità. Soltanto al termine della rassegna iridata il campione volerà negli Stati Uniti per le visite mediche e la firma sul contratto.