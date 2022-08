Casemiro: «Non me ne vado per soldi. Qui era finito un ciclo. CR7...»

Il centrocampista brasiliano Casemiro ha spiegato l’addio al Real Madrid in una conferenza stampa al Santiago Bernabeu: le dichiarazioni prima della nuova avventura

Inizia l’avventura allo United per Casemiro che ha salutato per l’ultima volta il Real Madrid:

MOTIVI – «Chi pensa che me ne vada per soldi è perché non mi conosce. Penso che siano pochi e non mi conoscono. La mia sensazione è che sia finito un ciclo. Avevo bisogno di un cambiamento. In vacanza ho pensato la stessa cosa. Sono la persona più onesta del mondo e ho sentito questo»

IL LUNGO ADDIO – «Alla fine della finale di Champions avevo la sensazione che il mio ciclo fosse finito. Sono onesto. Dopo le vacanze, a mente lucida, la sensazione era la stessa. Non è stato velocissimo. Ho parlato con il club appena finita la Champions League»

CR7 – «Mia madre mi ha insegnato che non ci sono montagne che non puoi scalare . È così che affronto questo momento: sono come un diciottenne, giocherei stasera contro il Liverpool se potessi. Sono entusiasta della sfida, voglio lavorare per vincere ancora. Il club in cui andrò è uno dei più grandi del mondo e può competere con la grandezza del Real Madrid, anche se ora c’è distanza. Non ho parlato con Cristiano, spero che rimanga perché è uno dei migliori giocatori di sempre . Voglio portare i miei valori al Manchester United, tutto ciò che mi ha insegnato il Real Madrid»