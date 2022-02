Caso Plusvalenze, chiuse le indagini per undici società coinvolte

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Procura Federale ha chiuso le indagini riguardo il caso plusvalenze sospette. Undici le società coinvolte tra Serie A, B e non affiliate.

Juventus, Napoli, Sampdoria, Genoa e Empoli per la A, Pisa e Parma per la B mentre Novara e ChievoVerona le non affiliate. Ora le società hanno 15 giorni per accedere agli atti e articolare la difesa. Toccherà alla stessa Procura decidere se deferire o archiviare, con i club che hanno la possibilità di patteggiare l’eventuale pena. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.