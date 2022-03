Cassano: «Benzema è unico. Meglio lui di Ronaldo come centravanti»

Antonio Cassano elogia Karim Benzema. Le parole dell’ex fantasista sull’attaccante francese, grande protagonista in Champions

Antonio Cassano, alla BOBO TV, ha voluto tessere le lodi di Karim Benzema.

LE PAROLE – «Per come vedo io il calcio è molto più forte Benzema di Cristiano Ronaldo come centravanti. Ronaldo voleva far gol in tutti i modi ma non ha le qualità del francese. Karim è unico, è tra i primi cinque numeri 9 nella storia. Ronaldo (il brasiliano ndr.), Van Basten, Lewandowski, Ibrahimovi e lui. Benzema ha l’istinto killer di un 9 e la qualità di Zidane, è il terzo miglior marcatore della Francia senza sei anni di Nazionale».