Cassano: «Lukaku non ha visto palla con Chiellini, Giorgio tra i migliori»

Antonio Cassano, in live Twitch alla Bobo TV, ha parlato di Lukaku e dell’Italia di Mancini.

«Lukaku ha sbagliato due gol contro l’Italia. Facile fare gol contro l’Empoli, il Bologna ecc. Giorgio, 38 anni e Lukaku non ha visto palla. Giorgio è uno dei migliori difensori che l’Italia abbia mai avuto, ha mille problemi e Lukaku ha fatto fatica a tener palla. Se sei un po’ furbo ti butti dalla parte di Bonucci che ha più difficoltà a difendere. L’Italia ha fatto benissimo, penso che manca solo qualcosa. Se potessi scegliere, servirebbe un centravanti come Lewandowski, che giochi bene come la squadra. Immobile e Belotti sono due tipi diversi di calciatori, il problema è un po’ lì».