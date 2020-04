Cassata: «A San Siro col Milan c’era un clima surreale» – VIDEO

Cassata ha parlato ai microfoni di Dazn ricordando l’ultimo match disputato prima della quarantena tra Milan-Genoa

Milan-Genoa sarà una partita che Francesco Cassata non dimenticherà mai. Sia perchè segnò la prima rete del Grifone e sia perchè si giocò in un clima surreale imposto dalle porte chiuse di San Siro. Queste le parole del centrocampista del Genoa a DAZN.

«Un clima surreale a San Siro. Non si sapeva se si potesse giocare o no, l’aria non era delle migliori. Una volta che siamo scesi in campo la soggezione di San Siro si è fatta sentire perchè vederlo tutto vuoto è una sensazione particolare».